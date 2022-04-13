高雄13日新增50例本土確診個案，高市府認為外縣市旅遊史風險較高，也公布相關確診足跡。（本報資料照片）

高雄13日新增50例本土確診個案，高市府認為外縣市旅遊史風險較高，也公布相關確診足跡。（本報資料照片）

高雄13日新增50例本土確診個案，高市府認為外縣市旅遊史風險較高，也公布相關確診足跡。（本報資料照片）

高雄13日新增50例本土確診個案，高市府認為外縣市旅遊史風險較高，也公布相關確診足跡。（本報資料照片）

高雄13日新增50例本土確診個案，高市府認為外縣市旅遊史風險較高，也公布相關確診足跡。（本報資料照片）

國內新冠肺炎疫情持續升溫，高雄13日新增50例本土確診個案，娛樂場所衍生傳播鏈2例（屏東天上人間），居隔期間陰轉陽個案14例，外縣市旅遊史9例，密切接觸者24例，另有1例由於上午才接獲通報，目前正在疫調當中，高市府認為外縣市旅遊史風險較高，也公布相關確診足跡。

高市府衛生局表示，新增的確診個案中，風險相對較大的在外縣市旅遊史9例染疫對象，外縣市旅遊史確診個案當中，赴台北市5例、新北市1例、花蓮縣3例，台北5例中有4例曾在4月8日於台北小巨蛋與確診者足跡重疊，另外1例個案則是4月8日至11日赴台北旅遊的對象，其友人也有台北小巨蛋足跡，研判台北小巨蛋是風險區域。而新北市旅遊史確診者赴北部探訪親戚時染疫，另外3例則是民眾到花蓮旅遊接觸者而染疫。

高雄此波疫情也燒進校園，由於學校出現確診個案，高市府按照教育部停課規定，目前高雄累計有4間學校全校停課，另有25個班級停課，居家隔離人數共1057人、自主健康管理人數共2575人。

高市府衛生局針對染疫對象公布相關確診足跡，包含漢神百貨、咖哩世典青年店、高雄大遠百威秀影城、和樂宴會館、好市多高雄店、錢櫃高雄建興店、神采飛揚KTV、文化市場、健身工廠同盟廠、享溫馨高雄博愛店等等都被列為確診足跡。