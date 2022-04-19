高雄市推動MeNGo交通行動服務成績亮眼，是亞洲第一個推動交通行動服務(MaaS)的城市，19日高雄市交通局與日本小田急電鐵株式會社簽署合作備忘錄(MOU)，期待高雄MeNGo計畫與小田急EMot計畫能在旅遊觀光上，共同打造更創新的MaaS服務，為後疫情時代，2個城市的觀光旅遊奠定基礎。

高雄市的MeNGo計畫自2018年9月正式上線推動以來，會員數達4.5萬餘人、銷售套票達23萬套、使用次數1千340萬次，已有眾多國內外城市前來考察取經，如日本岡山縣、沖繩縣、熊本大學、名古屋大學等訪問團，高雄市交通局也曾赴ITS智慧運輸大會及在APEC運輸工作小組會議分享經驗，吸引許多國外城市的關注。

日本小田急電鐵株式會社自2020年即與高雄市府多次視訊會議，共同分享討論MaaS服務，小田急電鐵服務日本東京及關東地區等路線，除鐵路公路運輸外，尚包含旅館、商場、不動產仲介等多角化經營，該公司因應日本人口老齡化問題，自2019年10月發展MaaS計畫，推出EMoT APP，具備多元運具路線搜尋、即時交通資訊、旅運規劃、電子票整等功能，讓旅客使用更便利。

在交通部運輸研究所林繼國所長見證下，高雄市交通局局長張淑娟透過視訊與小田急電鐵株式會社經營戰略部部長Hisatomi簽署合作備忘錄，期待高雄MeNGo計畫與小田急EMot計畫能在旅遊觀光上，共同打造更創新的MaaS服務。

張淑娟表示，高雄市透過MeNGo計畫與小田急簽署備忘錄，汲取國際成功經驗，將有助精進本市MeNGo發展，向國際行銷本市於MaaS領域之執行成果，並且可望於疫後促進雙方旅遊交流，奠定智慧整合公共運輸新典範。

高雄市交通局強調，高雄市的交通行動服務(MaaS)-MeNGo計畫是亞洲第一個推動MaaS的城市，成效亮眼受到矚目，MeNGo時數型方案也是全國首創QR code整合交通服務套票，民眾到高雄搭公車、輕軌、渡輪、騎YouBike，通通只要「嗶」一聲掃QR code就搞定!結合食宿遊購商家優惠，提供民眾更多元彈性交通方案。

Hisatomi強調，很高興這次可以跟高雄市簽署合作備忘錄，希望透過這次的簽署，促進雙方後續的交流合作，也為後疫情時代，2個城市的觀光旅遊奠定基礎。(品觀點記者張雅雲/高雄報導)