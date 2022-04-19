高雄軌道建設4線齊發，輕軌工程進度持續超前，將可順利達成輕軌C20~C24站今年底完工通車，高雄市副市長林欽榮19日前往視察，也期勉團隊在兼顧公安狀況下，因應10月7日至23日舉辦的2022台灣設計展，提前通車營運。

高雄積極推動軌道建設，捷運黃線、岡山路竹延伸線、小港林園線、以及輕軌成圓4線齊發，林欽榮19日視察今年通車路段C20~C24施工進度，包含C24站體結構工程、美術館園區C21A站周邊工程進度，並聽取高雄市捷運局工程進度簡報。

林欽榮表示，目前美術館路段與大順路段共5個工區，各區施工進度達近60%，現階段先行施作的雨水箱涵重建工作預計於今年5月汛期來臨前完成，且各工區進度均能穩定超前週目標約3%，今年底可望如期通車至C24站。

高雄市捷運局也特別說明，輕軌C24車站建築設計以客家剪紙意象作為車站特色，結合客家藍色系花布設計融入都市景觀，創造人文藝術的樂活城市。另輕軌C24車站緊鄰富邦凹仔底商業區，提供未來商業旅客往來，可與捷運紅線互相轉乘。

此外，因應2022年10月7日至23日將於高雄舉辦台灣設計展活動，林欽榮也請輕軌施工團隊評估，在兼顧工安與工程品質的原則下，配合2022台灣設計展檔期提前通車可行性，讓更多市民大眾可以便利搭乘輕軌參與設計展活動，共襄盛舉高雄藝術盛事。

高雄市捷運工程局表示，2020年11月輕軌復工後，採分階段施工逐段通車方式推動工進，並使輕軌建設品質以使用百年為目標，讓未來輕軌新路段啟用讓市民使用安全無虞，順利達成輕軌C20~C24於2022年底完工通車的任務，並早日如期如質完成輕軌成圓的目標。(品觀點記者張雲/高雄報導)