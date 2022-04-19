高雄岡山道路施工挖破瓦斯管線 飄異味急架水線 12:572022/04/19 中時 林雅惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 高雄岡山路口施工挖破瓦斯管線 飄異味急架水線 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高雄市岡山區前峰路和公園西路三段的交叉路口今天中午11時44分傳出異味，消防局接獲通報後，出動2車5人前往處裡，發現現場是施工挖破瓦斯管線，立即架設水線防護警戒，現場瓦斯公司人員已關閉管線開關，後續交由瓦斯公司人員處理。 賓州、南卡槍戰 美再掀立法管控槍枝聲浪 演唱會連爆確診 新台灣防疫模式破功 #挖破 #瓦斯管線 #高雄 #異味 #現場 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 米砂宣布將結婚 片場愛上臨演男主動倒追：一眼就迷上 07:512022/04/19 娛樂 吳姍儒突上匡列名單 報平安暖喊：不要有獵巫行動 15:412022/04/18 娛樂 醋男持刀殺情敵 辯徒手傷人裁押 04:102022/04/14 社會新聞 黃偉晉自曝泰國按摩險起生理反應 逼自己冷靜超痛苦 17:332022/04/16 娛樂 桃園美福自救會拿腐肉抗議 爆衝突 04:102022/04/19 地方新聞 亞太食品 號召捐血挺醫護 04:102022/04/15 產業．科技 音樂會遭警察強行闖入 俄國寶鋼琴家以「指力」對抗 19:362022/04/14 生活 美福倉儲廢棄物未清完 重罰100萬 04:102022/04/14 地方新聞 逛40特色攤位吃喝玩樂 臺北傳統市場節登場 04:102022/04/17 《旺來報》 演講後跟空氣握手 拜登健康再受關注 04:102022/04/17 話題觀察 影》俄莫斯科號沉沒傳指揮官陣亡 倖存官兵現身了但有一怪事 11:442022/04/17 國際 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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