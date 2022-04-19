高雄市岡山區前峰路和公園西路三段的交叉路口今天中午11時44分傳出異味，消防局接獲通報後，出動2車5人前往處裡，發現現場是施工挖破瓦斯管線，立即架設水線防護警戒，現場瓦斯公司人員已關閉管線開關，後續交由瓦斯公司人員處理。