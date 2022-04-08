本土兩天累計破700例！今+384續創新高 新北146例最多

台灣本土疫情持續升溫，今增384例再創今年以來新高，共有17個縣市都出現確診案例，其中新北市暴增146例，佔了今天確診數的一半，居全國最多。

根據指揮中心統計，新增本土個案分佈為新北市(146例)，高雄市(58例)，臺北市(54例)，基隆市(31例)，桃園市(25例)，花蓮縣(24例)，新竹縣(9例)，新竹市(8例)，屏東縣(7例)，宜蘭縣及台南市(各5例)，台中市(4例)，雲林縣(3例)，苗栗縣(2例)，嘉義市、彰化縣及台東縣(各1例)。相關疫情調查持續進行中。

陳時中表示，本土病例仍在高點，新北個案正在增加，高雄市58例中約有50例屬於娛樂圈相關，正在匡列採檢中，而基隆市目前維持比較平穩的情況，花蓮縣24例多數為昨天pub衍伸感染。

指揮中心表示，今日新增之384例本土病例，為187例男性、197例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於今(2022)年3月27日至4月8日，其中包含185例為無症狀感染。國內自今年1月至今共累計2724例本土個案，其中輕症和無症狀比例為99.82％，中重症個案維持5人。

全國醫療量能方面，專責病房共4422床、空床數2863、空床率64.7％，中央集中檢疫所共6372床、空床數3106、空床率48.7％，地方執行的加強型防疫旅館目前共3家，共530床、空床數78、空床率14.7％。陳時中表示，台北明天會增加一間加強型防疫旅館，共410床，新北後天還會再增加一間，共183床。