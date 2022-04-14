新北今新增9校1園班級停課 分布在7行政區 15:272022/04/14 中時 陳慰慈 、 張鎧乙 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市13日確診數爆增至264例，新北市府內部共識，若全國個案數破千例時，將不再公布足跡，衛福部長陳時中（右）14日出席新北居家照護計畫全面啟動記者會時表示認同，陳認為疫情在社區傳播的時候，足跡公布意義已不大，並掏出手機鼓吹大家下載「台灣社交距離APP」，以後記者會大家都要出示才能進入，左則為新北市長侯友宜。（張鎧乙攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市長侯友宜表示，新北今新增360例確診個案。(陳慰慈攝) 新北市今新增360例確診個案，今新增9校1園，包含三峽、三芝、中和、樹林區各1校、三重區3校、新店區2校、板橋區1園，皆為班級停課。15日預計1幼兒園復課，經統計受影響班級及全校停課校數為44校9園。 教育局表示，新北市停課依教育部最新「校園因應『嚴重特殊傳染性肺炎』疫情暫停實體課程實施標準」辦理，並將從健康、經濟與學習三大思維做好彈性應變機制，另進一步落實快速匡列、校內防疫及環境清消，並做好師生居家照護關懷。 新北拚年底完成百座公園遊戲場改善 另增闢2座寵物公園 北市松山區某高中1生確診 班級停課10天 #新冠肺炎 #台灣 #新北 #班級停課 #停課 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 新北議會國民黨團交接 廖先翔：盼年底選舉爭取更多席次 13:572022/04/14 政治 新增3中症長者 2人打滿3劑 3萬洗腎者未接種第3劑 催打 04:102022/04/14 生活新聞 外縣市也能管 北市外送條例初審過關 04:102022/04/14 地方新聞 各縣市跟進新北居家照護 陳時中籲：高風險早啟動 12:562022/04/14 生活 新北＋264 再增8校停課 累計35校9園受影響 15:402022/04/13 生活 新北激增264例 7家主責醫院全面啟動居家照護 15:112022/04/13 生活 校園確診連環爆！北一女1師確診 任教班級停課10天 19:502022/04/13 生活 南北移動 新北高雄各爆增61例 04:102022/04/13 生活新聞 新北居家照護計畫啟動 收治150位居家照護病患 13:222022/04/14 生活 本土確診若破千 新北不再公布足跡 04:102022/04/14 生活新聞 新北增360例再創新高 侯友宜：居家照護開辦「安心解憂專線」 15:152022/04/14 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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