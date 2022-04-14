新北市長侯友宜表示，新北今新增360例確診個案。(陳慰慈攝)

新北市今新增360例確診個案，今新增9校1園，包含三峽、三芝、中和、樹林區各1校、三重區3校、新店區2校、板橋區1園，皆為班級停課。15日預計1幼兒園復課，經統計受影響班級及全校停課校數為44校9園。

教育局表示，新北市停課依教育部最新「校園因應『嚴重特殊傳染性肺炎』疫情暫停實體課程實施標準」辦理，並將從健康、經濟與學習三大思維做好彈性應變機制，另進一步落實快速匡列、校內防疫及環境清消，並做好師生居家照護關懷。