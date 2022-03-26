3月7日起我國入境居家檢疫天數從14天縮短為10天，陳時中曾表示需觀察1個月，意即4月可望進再縮短為7天。但近期各縣市出現零星本土疫情，是否會影響邊境解封進度？衛福部長陳時中今天表示「並沒有定時間」，至少觀察一個月，看看變化情況。

新北樹林科技廠移工群聚擴大，高雄化工廠群聚延燒，外界關心本土疫情擴大是否會影響邊境解封進度，檢疫天數降到7天是否會如期上路？陳時中今天出席《如果還有明天》公益串連記者會時受訪表示，邊境解封沒有確切時間表，3月7日開始至少觀察一個月，再觀察變化情況。

陳時中指出，以目前境外移入個案數目，醫院量能還是夠的，有89人進來，其中85人都到集中檢疫所，只有4個到醫院去，不會因為這些數目進來而影響判斷。但他坦言，本土零星感染「是我們比較擔憂的」。

近期高雄、基隆、新北都傳出本土疫情，是否規畫進一步區域管控的具體作為？陳時中表示，還沒有進到區域管控，各個案子在各地方政府非常努力的情況下，很快都匡列在一定範圍之內。

基隆警察確診波及市長林右昌，陳時中建議他居家隔離3天，但外界質疑為何不是依現行規範採10天隔離，陳時中回應，以當時我們接收到的訊息而言，他不算是密切接觸者，但是因為這個案件背景稍微複雜一點，好像學校預防性停課一樣，先預防性隔離3天，等到週邊疫調比較清楚，以及第二次檢驗結果出來，才做真正的決定。

至於新北移工群聚擴大，是否會派醫福會執行長王必勝擔任前進指揮所指揮官？陳時中表示「目前還沒有這個必要，新北市一直做得蠻好的」。