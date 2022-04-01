中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中曾表示，Omicron傳播力高，過去的升降級標準已不適用。但最近本土個案數接連創新高，不少民眾憂心「是不是又要升三級了？」陳時中今天表示，未來整體開放的腳步向前，堅持經濟防疫模式，並控制社區整體安全，並重申「目前沒有考慮要升級」。

昨天本土新增87例，今天再增104例確診，連兩日創下近來新高，許多民眾開始擔心，是否又要重回去年5月的三級防疫警戒？陳時中表示，目前都沒有考慮要升級，以現在的病毒傳播速度很快，可是我們只要把重症和醫療量能照顧好，就能夠因應。

陳時中指出，面對這樣的疫情，公衛手段就是要把口罩戴好，自主應變也一定要做好，很多個案在疫調時都是先染疫的人通知朋友，朋友趕快去篩檢，這是非常好的，會比做疫調至少快上半天，他強調「自主應變是非常重要的事情」。

他也提到，有些人警覺性很高，有相關足跡時，一有症狀就去買快篩自己篩，有陽性的就到醫院去，這些個案越來越多，這種自主應變是阻斷傳播鏈的好方法，以前大家都是被動等待通知，現在如果能夠主動來做，對防疫有一定功效。

疫情升溫是否會影響縮短入境檢疫天數的期程？陳時中認為還要再評估，並表示「未來整體來講開放的腳步是向前，我們是堅持經濟防疫的模式，對於社區整體安全的控制我們會努力，大家一起來做，這波疫情我們希望能控制住」。