花蓮確診人數持續增加，因為再過9天就要舉辦全國中小學運動會，屆時將有1萬多名選手與家屬來到花蓮，縣府考量疫情升溫，今天同步在官網公布，相關賽事均採「閉門賽」，僅開放隊職員、教練、選手、裁判及工作人員進入，原訂16日選手之夜也將延至7月與夏戀嘉年華合辦。

昨天全台單日新增本土疫情達281例，花蓮也連續多天疫情未歇，引發外界擔憂是否續辦賽事；縣府代理祕書長饒忠受訪說，大會設有防疫應變小組，因應疫情升溫，縣府密切和中央、體育署保持聯繫，滾動式討論各項防疫作為。

直到今天縣府開會研商，並做出最後決定，因考量與會人員健康安全及防疫規定，賽事都改採「閉門賽」。訊息同步在官網發布。

全中運從4月16日至21日，比賽場館超過20個，在6天賽事中，有23個競賽項目，包括田徑、游泳、體操、桌球、羽球、網球、跆拳道、柔道、舉重、射箭、軟式網球、空手道、射擊、拳擊、角力、自由車、木球、輕艇、龍舟、擊劍、划船、卡巴迪、滑輪溜冰。

饒忠表示，選手在賽前須出示接種2劑疫苗且已滿14天的證明，或是2天內篩檢陰性證明，比賽場館皆採單一入口、實聯制，體溫超過37.5度者禁止入場，比賽結束消毒場館等，並視疫情發展滾動式調整。

饒忠表示，16日在花蓮縣立體育館舉辦的開幕活動照常舉行，體育館可容留人數為3000人，為防疫考量，當天入場上限調整為1500人，開幕典禮結束的貴賓晚宴將取消；當晚在東大門廣場舉辦的選手之夜也取消，延後到7月8日，與夏戀嘉年華一起合辦。