彰化縣最新人口統計124萬9807人，已跌破125萬大關了，縣府強調，人口數一直浮動，以月底為計算基準，指出現今彰化人口流失主要是受疫情影響，1至3月逕遷2984人到國外，中央疫情指揮中心已表示，6月分有機會開啟國門，希望縣民盡快入境恢復戶籍。

「這一天飛奔而來了！」正逢升格關鍵點，年底又要選舉了，許多人都關心人口變化，彰化縣政府也嚴陣以待，內部要求相關戶政人員天天回報數字，及時掌握最新狀況。縣府強調，根據統計目前全台每天人口數減少194人，人口減少是各縣市共同面臨的問題，近5年的人口減少率，彰化是中段班，並非減少最多的縣市，主因是彰化縣推出各項利多的移居措施發揮的效應。

民政處強調，現今彰化人口流失主要肇因是受疫情影響，2年未入境的縣民逕遷國外，1-3月就有2984人；過去單月遷出國外，平均才100人，但這兩年像重力加速度急墜，2020年遷往國外共1339人，2021年就達4813人，2022年1至3月2984人，其中3月1671人，不停手清查未入境人口，導致不得物加速「遷出」。

戶政事務所表示，一接到移民署通報2年未入境，就得主動將戶籍遷出，標註「遷出國外」。導致短時間內，設籍彰化縣的戶籍大幅減少了。 縣府表示，中央流行疫情指揮中心已說6月份有機會開啟國門，屆期也希望縣民儘快入境恢復户籍。

「人口若回不來，彰化要掉一個副縣長了？」根據地方自治法，人口125萬人以上的縣，得設2名副縣長，縣府表示，標準以公告選舉日人數為基準，這屆聘任兩位副縣長，不受影響，選舉前4個月遷入戶籍有選舉資格，下屆則要看7月分的人口數公告。

「人口直直掉，升格無望了？」縣府也再次強調，升格的人口門檻計算，以提送計畫書為準，目前彰化升格計畫已送內政部審查中。但各界預料，4月底、5月初，民進黨徵召彰化百里侯人選就會出爐，升不升格就會抵定。

縣府強調，目前彰化正推「彰化宜居」來彰有禮活動，縣長王惠美也在多次活動中都拜託鄉親鼓勵親朋好友遷居彰化，保住125萬人口升格門檻。