往年澎湖觀光季都是從4月1日布袋到馬公的豪華快輪啟航揭開序幕，就在今年業者摩拳擦掌準備大展鴻圖之際，卻受到海上強風影響，根據澎湖氣象站所發快報，1日澎湖海域的強陣風高達9-11級以上，往來布袋馬公的滿天星、百麗航業交通船1-3日36個航班皆停駛，粗估受到影響的旅客人數高達1萬人次左右，目前立榮、華信紛紛開出加班機協助疏運，1日由台灣到澎湖有60個班次，可以提供6558個機位。

洪姓旅遊業者表示，從去年的5月10疫情爆發之後，澎湖觀光業者等了325天，卻在旺季連假的第一天就被「老天爺」打敗。上午馬公港務大樓的候船室內空無一人，石滬廣場旁停了3輛嶄新的遊覽車，可惜卻沒有任何一艘從台灣過來澎湖的船靠岸。有業者預估3天損失的產值可能高達3億元。

澎湖縣政府旅遊處表示，4月1-3日，布袋及高雄航線因天候影響全數取消船班，布袋馬公來回共計取消約36航班，影響近9400人次(入境約6700人次)，高雄航線來回取消3航班，影響約600人次(入境約550人)。兩航線入出境共計取消約39航班，影響共約1萬人次(入境7300人次)。

為彌補海運停航造成的運輸缺口，華信、立榮兩家公司也以加開班機、加大機型的方式隨時做調整，澎湖縣政府也在台北、台中、高雄設有澎湖鄉親的服務櫃檯，隨時將需求反應給航空公司。