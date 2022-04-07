台中市去年調解成立率高達93.5％，市長盧秀燕7日表揚各區調解有功人員，2021年度調解結案件數1萬9550件，受疫情影響較2020年結案數2萬4034件減少，2021年調解成立件數為1萬8272件，內政部統計調解績效全國名列前茅。

疫情期間，民眾少出外活動，興訟案也隨之減少，盧秀燕表示，去年5月至7月受疫情3級警戒影響，台中各區公所暫停調解服務，待8月疫情趨緩後，各區調解會隨即增加調解場次，馬不停蹄處理疫情期間累積的案件量及新案件。

法制局長李善植說，法制局去年度出版《調解心、鄉土情》調解故事集，集結69篇調解主席、委員調解親身經歷，故事充滿感動元素，當中有調解委員無私奉獻的心路歷程，也有當事人兩造互相忍讓、體貼及換位思考的故事情節。

今年獲獎的調解委員共有503人，其中南屯區調解委員曾壬癸、陳癸勳、北屯區何日南及大肚區劉文芳從事調解工作資歷逾30年以上，榮獲總統感謝狀。

此外，太平區調解委員會主席陳香蘭及委員郭正吉獲獨任調解行政院長獎，霧峰區調解委員會主席林登雄及大雅區委員詹已萱獲獨任調解法務部長獎。

盧秀燕也表揚去年調解績優人員市長獎，包括237名台中市獨任調解績優委員、29名領導有方主席、16名服務優良調解委員、1名協同調解績優人員、205名轉介績優警員、4名服務年資達12年以上的優秀調解委員及3名績優調解行政人員。