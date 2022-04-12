號稱為「宜居城市」的台中市，人口數1年來竟大幅減少1萬多人，在台中市議會引發議員關切，市議員蕭隆澤、何敏誠、周永鴻、賴佳微及邱素貞、何文海表示，台中市人口數在前市長林佳龍任內持續成長，現在卻跌破281萬人大關，市府應確實了解原因在哪裡。

邱素貞指出，台中市全市人口數去年4月為282萬979人，到今年3月卻只剩下280萬6385人，1年來減少了14594人；市府雖指是疫情影響、許多旅居國外的民眾沒有返台，才會因兩年期限到了被除籍，但年輕人不敢生也是問題所在，應積極鼓勵生育。

蕭隆澤則說，全市29個行政區，僅和平區、北屯區人口數分別增加1人、8人，其餘27個行政區都是負成長，數字會說話，市府應確實了解人口嚴重流失的原因。周永鴻強調，全台各縣市都有國際遷出的問題，但像桃園的人口數仍是正成長，人口數影響勞健保、國民年金等很多問題，是否應掌握人口數減少的確實因素。

台中市長盧秀燕表示，中央嚴格執行戶籍法規定，若兩年未返國，該民眾戶籍就會被遷出，六都都一樣，許多民眾對此政策表達強烈質疑，她也不認同。

市府進一步說明，以今年1至3月來看，台中市為負千分之2.39，全台人口數都呈現負成長情況，但台中市負成長的情況為六都最少。