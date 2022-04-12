澎湃新聞報導，大陸國務院聯防聯控機制12日下午新聞發布會，介紹穩妥做好疫情期間生活物資保障供應有關情況。中國疾控中心免疫規畫首席專家王華慶稱，現在流行Omicron變異株，其實，隨著時間的推移，疫苗對感染和發病預防效果隨著時間在減弱，也看到了Omicron變異株免疫逃逸的現象，但是也看到，疫苗對預防Omicron變異株導致的重症也好、死亡也好，作用還是非常有效的。

發布會上，有記者提問稱，現在接種的新冠病毒疫苗對於老年人感染Omicron有效嗎？不打疫苗和打兩針、三針疫苗的保護作用有何區別？

對此，王華慶回答稱，現在Omicron變異株在流行，其實隨著時間推移，疫苗對感染和發病預防效果隨著時間在減弱，也看到了Omicron變異株免疫逃逸的現象，但是我們也看到，疫苗對預防Omicron變異株導致的重症也好、死亡也好，作用還是非常有效的。

他提到，香港最新的一個研究，接種三劑次新冠病毒疫苗可以減少重症和死亡的風險在90％以上。另外，4月8日香港又有一個新的研究顯示，在60歲以上的人當中，沒有接種疫苗所導致的相對死亡風險，是接種兩劑次及以上人群死亡風險的21倍。

王華慶引述香港衛生署提供資訊稱，在沒有接種疫苗的全人群當中病死率是2.87％，接種了兩劑次的全人群當中病死率是0.14％，接種了三劑次病死率為0.03％。和未接種疫苗相比，相差分別是20倍和95倍，從中可以看出，接種新冠病毒疫苗對預防新冠、對預防Omicron株導致的重症和死亡有非常好的效果。