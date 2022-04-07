據第一財經報導，大陸多家銀行已針對上海、吉林等受疫情較為嚴重的地區發布暫緩房貸還款期限相關措施，將為特定人群提供延期還款等政策，延期還款期間，將不影響徵信。至於延長時間，有的銀行並未明確，表示可諮詢貸款行瞭解詳細情況，有的則明確最長可延3個月。

事實上，這一政策並非首次推出，在兩年前，疫情暴發初期，人行等監管部門就曾表示，對特定人群要靈活調整住房按揭、信用卡等個人信貸還款安排，合理延後還款期限。

近日，人行上海分行、上海銀保監局等部門也發布了相關舉措，明確對受疫情影響暫時失去收入來源的個人和企業，可依調整後的還款安排，報送信用記錄。

工商銀行表示，在上海地區，4類人群可以申請疫情期間的延遲還貸政策，包括因感染了新冠肺炎而住院或隔離的人員及其配偶；疫情防控需要隔離觀察的人員及其配偶；參加疫情防控的工作人員；受疫情影響暫時失去收入來源的人員等。至於延遲期限，具體需要詢問貸款行。