中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中宣布將對基隆實施「類普篩」試辦計畫後，遭外界批評雙重標準；陳時中昨(3月31日)強調是時空背景不同。不過，資深媒體人趙少康昨在臉書批，繼「校正回歸」後，陳時中又創了「類普篩」這個新名詞，讓大家看得一頭霧水，指揮中心花這麼多心思發明新名詞，還真是讓世界跟不上。

趙少康在臉書指出，防疫首重專業，普篩就普篩，為什麼還硬要加個「類」？就是不想打臉過去的自己。陳時中總說普篩存在很多偽陰性、偽陽性，可能反而造成防疫破口，現在為了不想讓民進黨執政的基隆疫情失控，只好趕緊「類普篩」。陳講話越來越像政治人、話越講越滑頭，總是讓政治凌駕專業，去年國民黨擔憂疫情爆發，早早建議中央加速推動普篩，用擴大篩檢找出潛在感染源，避免疫情不斷擴散，就只有民進黨「惜篩如金」，甚至揚言開鍘自行推動普篩的彰化，鬧得沸沸揚揚。

趙少康認為，防疫路上共同的敵人就是病毒，其實陳時中只要老實跟大家說明，因為Omicorn疫情嚴重、有19條未知的傳播鏈，所以有普篩的必要性，該做的就去做，大家笑一笑也就過去了。

防疫過程，趙少康直言，防疫至上，因為攸關健康、經濟與生活，沒有必要為了顧面子，發明各種新名詞自圓其說，把入境普篩講成落地採檢；把普篩講成類普篩，把心思花在「倉頡造字、時中造詞」只會成為大家的笑柄，傷害指揮中心專業與公信力。