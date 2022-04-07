本土疫情連日飆新高，今（7日）中央疫情指揮中心指揮官陳時中也坦言，現在清零是不可能的，未來必然會與病毒共存。前台大醫院感染科醫師林氏璧也認為，本來就不是清零或共存二選一的問題，目前的重點目標應該是「減災」才對。

林氏璧在臉書粉專「日本自助旅遊中毒者」發文指出，台灣防疫策略經總統蔡英文定調後，變得更加清楚，就是「重症清零，有效管控輕症」。他認為，其實本來就不是清零或共存二選一的問題，既然台灣已經無法做到全面清零，就應該把重點目標放在「減災」上。

林氏璧表示，清零不切實際，共存需要漸進達成，不可能雙手一攤讓確診案例指數型上升，還有疫苗施打率、輕重症分流如何做得順暢等問題需要努力改善。以「減災」為目標去思考一切策略，自然就會知道防疫政策該如何拿捏調整，例如即將調整的輕症在家、學校停課等。

林氏璧強調，清零時代的思維，如找破口、獵巫抓戰犯、嘲笑哪些縣市病例多等態度，都應該掃進歴史的灰燼裡。他也信心喊話，「配合台灣自己的國情和狀況，我相信我們會走出自己的路，順利通過期末考的」。