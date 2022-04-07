【LIVE直播】6天破千例！全台疫情多點爆發 陳時中赴立院說明防疫作為

衛福部長陳時中日前表示，如單日確診數達到1500例，將啟動輕症患者「在宅照顧」措施，今天赴立法院衛環及社福委員會備詢時再指出，在宅照顧指引預計下周定案，將徵求部分縣市先行試辦。他更直言「疫情到6月底不會告一段落，如果能夠到尾巴就很不錯了！」

立委蔡壁如質詢時表示，去年三級警戒單日確診數達700多例，醫療系統就已經面臨緊繃，單日1500例啟動在宅照護的的標準是從何而來？陳時中說明，以前的重症比例較現在高，以現有的醫療資源來看，專責病房約有3881床、集中檢疫所有6372床，加起來大約有1萬床，住院大約10天，平均下來大概可承受1000名新個案；另目前已要求各縣市50間加強型防疫旅館，每一萬人要2間，陸續清空整備中，預計需要2周。

立委蔣萬安詢問，輕症在宅照顧指引何時出爐、何時啟動？陳時中表示，指引預計下周定案，將徵求相關縣市試辦，因為有很多可行性和社區溝通等問題，先有指引之後讓地方來辦。

蔣萬安強調，如果啟動台灣防疫新模式，相關配套更要做好。陳時中說明，指引主要分為幾個方向，包括住宅條件、社區情況以及關懷中心的服務，最重要的就是醫療平台如何架構，讓輕症病患有就醫需求的時候，能夠及時獲得協助；目前智慧醫療平台是有的，但需要壓力測試，這是目前在努力的方向。

蔡壁如指出，新冠肺炎特別條例將在6月底結束，如果疫情越來越嚴重，是否會再延長？陳時中表示，以目前的情況應該要延長，因為各部會關係是運用該條例訂定，如果停掉，需要很多法規修訂，所以希望延長，如果行政院同意就會送到立院審議。

陳時中坦言「之前還有一點遲疑是否要延長，但這一波疫情到6月底不會告一段落」。蔡壁如向他再三確認「6月底不會告一段落？」陳回答：「對，不會告一段落，如果能夠到尾巴就很不錯了！」