18時46分新左營至楠梓間斷電封鎖營運中斷，台電人員積極搶修。（圖／台電提供）

18時46分新左營至楠梓間斷電封鎖營運中斷，台電人員積極搶修。（圖／台電提供）

就在清明節連假前夕，高鐵因東南水泥廠拆除工程過程使高塔倒塌影響鄰近高壓電塔，也影響了列車通行，不少列車卡在半途，突如其來的意外造成民眾返鄉計畫受擾，全都卡在車站，除了高鐵，就連台鐵也連帶受到影響，為配合高鐵搶修，台鐵新左營到楠梓也將暫時停駛，高市府建議到橋頭轉搭高雄捷運。

高鐵左營站1日下午3點40分左右發生列車電力異常，造成車廂停留軌道上，經查是鄰近東南水泥廠區施工發生工安意外，高市府目前已勒令工程停工，且要求交通局立即啟動接駁計畫，協助高鐵左營站進行疏導。

除了高鐵受影響，高雄市府也於臉書指出，目前高鐵南下僅行駛至台南，台鐵新左營至楠梓站區間停駛，台鐵南下僅行駛至橋頭站，建議於橋頭轉搭高雄捷運。

台鐵也表示，因配合台電搶修，於18時46分新左營至楠梓間斷電封鎖營運中斷。而為因應高鐵公司停電影響，高鐵自17時20分起至18時46分止，上下行列車增停中洲站辦理客運接駁；另外，台鐵旅客於18時46分起，新左營至橋頭間改乘高雄捷運。

東南水泥工安意外造成高鐵及台鐵都受影響。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）