陸委會主委邱太三23日回覆國民黨立委李德維質詢時指出，如果「維護中華民國的主權」不算台獨的話，未來在兩岸做任何協商談判上，應該會是比較好的基本條件。對此，淡江大學教育與未來設計學系副教授紀舜傑認為，邱太三說這話的目的很可能是，民進黨希望找出對岸認為「什麼不算台獨」的底線，和大陸對談，這可視為一個訊號，表達民進黨可以談，也願意談。

針對邱太三的講話，港媒《中評網》今（1日）報導，紀舜傑接受該媒體記者採訪時表示，邱太三講這話可以視為在嘗試跟大陸試探，「你們認為有什麼東西不是台獨」？

紀舜傑直言，民進黨也想在有尊嚴和條件的情況下和大陸對談，因為如果能談出一個讓台灣人覺得有進步和搞頭的結果，這對民進黨是加分的，只是如果要談的話，那民進黨的底線是什麼？他認為，保台應該是放在第一個。

而且，紀舜傑直言，民進黨2024接班人的大方向也應該不會選擇與大陸為敵，因為以現在局勢來看，和大陸為敵不僅對台灣沒有好處，也自不量力。紀強調，現在兩岸問題癥結點就在於，台灣希望可以和大陸維持一個共存，但又不想被宰制的局面。