民進黨屏東縣長初選激烈，期間不僅3方言詞交鋒、殺到見骨，連現任縣長潘孟安也因力挺周春米爭議不斷，如今結果出爐，莊瑞雄稱「願賭服輸是民進黨傳統價值」，鍾佳濱說「將與縣長提名人並肩作戰」，潘孟安則預祝周成為屏東首位女縣長。

「恭喜周委員勝出！」針對初選結果出爐，莊瑞雄指出，這是場非常精采的初選，雖然結果未達到預期，但他會繼續努力，鄉親對他的栽培，他充滿感激，不會因為一場初選就被打擊。

他強調，任何一個選舉不管輸贏、差距，這就是民主政治，民進黨傳統價值就是願賭服輸，這個價值要守住，失敗的人要恭喜勝出的人，期待她更努力讓屏東更進步，這也是民進黨辦初選的意義，除祝福她外也會協助她。

鍾佳濱則說，首先祝福周春米委員和競選團隊，並表示如同他在政見發表會所述，「初選沒有輸贏，團結才能贏得大選」，因此接下來他和服務團隊將與縣長提名人並肩作戰，為民進黨在屏東贏得年底大選，

對於初選結果，鍾佳濱表示完全尊重，但他認為目前電話民調方式仍有不足之處，過程中各方也提出不同意見，因此他未來會在適當時機討論並邀請其他參選人向中央黨部提供改進建言。

因初選深陷風波的潘孟安也在第一時間恭喜周春米，他說，未來希望周能順利完成整合，贏得年底的大選，成為屏東縣首位女縣長，將來延續縣政之餘，也用她的專業及女性特有的溫暖，創造屏東新的城市魅力，讓屏東繼續向前。

潘孟安指出，下屆屏東縣長的黨內初選空前激烈，3位參選同志都是優秀的人才，但終究只能有1個人出線，對另外2位委員是遺珠之憾，但也期待3位能在初選後回到初衷，團結創造屏東的勝利。