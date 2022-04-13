大陸國台辦13日召開例行記者會，針對媒體提問近日美國再啟對台軍售案，甚至美國參議員霍利（Josh Hawley）提出「台灣武器出口法案」，希望藉此加快對台運銷關鍵武器。大陸國台辦發言人馬曉光表示，美方對台軍售無異於在每個台灣同胞身上綁上炸彈，而民進黨當局拿著百姓的血汗錢，只會把台灣民眾推向災難。

馬曉光表示，多次重申堅決反對美國向台灣出售武器，敦促美方切實恪守一個中國原則和中美三個聯合公報特別是「八·一七」公報規定，停止一切對台售武。

此外，日前美國多名眾議員聯名呼籲拜登政府，邀台參與「印太經濟框架」，民進黨方面表示會爭取美方支持。馬曉光指出，台灣無論想參加什麼經濟框架，前提都必須符合一個中國原則。反對台灣參與任何有官方性質的經貿安排或簽署有官方性質的經貿協議。

至於美國政府不斷炒作「印太」的概念，搞所謂的「印太戰略」，馬曉光說本質上都是企圖搞小圈子遏制大陸。民進黨企圖擠入這樣的小圈子，充分暴露「倚美謀獨」、挑釁大陸的本性。