國內已連續兩天本土破百例，疫情指揮中心昨日起開始列各縣市確診人數，多名網友認為，本土只有零星個案時，就該標示清楚讓大家注意，現在已經遍地烽火才開始列表，質疑指揮中心的用意，貼文上線後，鄉民開酸，「因為雙北已經爆了，你沒看排版，連照人數排序都不敢」。

PTT今（2）日有多名網友於八卦板發文，其中一名網友表示，2月14日新增14例本土時，並沒有標示14例分布在哪些縣市，直到昨日暴增104例，才開始列出確診縣市分布，「不是應該在『小火』時，就該讓大家知道注意嗎？到現在已遍地烽火才提醒大家？」

另一名網友也發文指出，之前指揮中心公布案例只會說本土幾例，也沒特別標示確診者所在縣市，這兩天新增百例後，就開始製作確診縣市圖卡，「突然告訴全台灣人哪些縣市有多少案例，有八卦嗎？」

指揮中心自4月1日新增104例起開始公布各縣市確診數。（圖／指揮中心提供）

指揮中心公布4月2日新增160例本土病例。（圖／指揮中心提供）

疑問曝光，引發鄉民熱烈回應，「因為雙北已經燒起來了」、「因為雙北爆了啊！你沒看排版，連照人數排序都不敢，直接把雙北放在最上面」、「指揮中心要等雙北市最多的時後才公布啦」、「雙北確診數加起來超越桃園、高雄啊」、「因為全台陪雙北坐牢啊」、「新北中和的地址都被爆了，有差這些縣市確診數嗎？」