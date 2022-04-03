為因應最近這波Omicron疫情，行政院長蘇貞昌提出「新台灣模式」，希望一面正常生活，一面防疫與開放。此一目標是一個美好理想，問題出在怎麼達成。

「台灣模式」兩年來最為人稱道的是染疫率與死亡率極低，而達成方法是境外嚴防與境內嚴查。這樣的原則在Omicron BA.2時代仍然適用，應該成為「新台灣模式」主軸。

解封與開放當然是防疫的最終目標，但前提是不能造成大量傷亡，否則台灣人辛苦防疫兩年就白費力氣了。一個重要概念是：Omicron雖然致死率低，但因為傳播力強，因此如果疫情失控，死亡人數將超過先前的變種，香港就是明證。也有人把Omicron比成流感，問題是流感不會在幾周內造成數百萬人感染，導致醫療癱瘓，兩者無法相提並論。

要避免解封過程造成大量傷亡，就必須以病毒傳染力（Rt值）為根據，適時調整防疫手段。台灣在3周前，Rt值仍維持在1左右，何以之後暴增到4以上（根據新增案例數目計算）？主要有兩個原因：境外滲漏增加與社區防疫鬆懈。

境外滲漏增加主因是BA.2傳染力更強，輔因則是檢疫縮短成10天。社區防疫鬆懈乃因春節過後，疫情維持平穩，脫口罩的聚會明顯增加。在1周前疫情曝光後，疫調與匡列介入，Rt值已降到2.2左右，目前新增案例有不少實為疫情曝光前已感染，幾天後的數字才能反映疫調介入後的Rt值，而如果依然在2以上，代表每3天（1個傳染序列間隔）就會加倍，這時若不加嚴防疫，2、3周後新增數目就可能成千上萬。

在疫情完全消失前，「正常生活」應為一種「新正常」。以戴口罩來說，蘇揆也認為必須維持，便是一例。以餐廳內用來說，韓國與新加坡聲稱即將施行入境免隔離，但仍會維持餐廳內用人數管制與疫苗護照，理由就在於避免疫情失控。如果台灣在疫調介入後，仍無法把Rt值壓到2以下，可考慮對於餐廳內用與娛樂場所適度加嚴管制，比如恢復隔板與梅花座、限制大型宴會，或施行疫苗護照等。

在入境檢疫方面，現在必須釐清，東南亞疫情已在緩解當中，何以入境陽性比率仍然偏高？是否多數為沒有傳染力的舊案？以目前人數最多的越南來說，疫情正在緩解，但因為PCR陽性會持續一陣子，有些案例其實已無傳染力。如果社區疫情延燒不止，應考慮減少有傳染力的入境陽性人數，讓大家喘息一下。

在防疫手段方面，疫調與匡列絕對不能輕易放棄，因為一旦放棄接觸者追蹤，Omicron將如水銀瀉地，一發不可收拾。疫調有一定量能，如果已達緊繃階段，應短期加嚴社區防疫措施，以免走到無可挽回的大爆發地步。

有人質疑「新台灣模式」的SOP是什麼？其實就是Rt值若低於2就持續解封，而若超過2，就短期加嚴；方法則是縮減入境高傳染力人數，以及社區高風險場域升級。長期目標是解封，短期內可時嚴時鬆，一來避免疫情失控，造成大量傷亡，再者爭取時間，等待境外乾淨安全再完全開放，才是「新台灣模式」的真諦。

（作者為醫師）