本土疫情連日狂爆，2日更來到單日本土160例新高，引發全台關注。有臉書粉專質疑，蔡政府的防疫政策不但未隨時間進步，反而愈來愈混亂，這種「看似想清零又不想清零」的政策，呈現自我矛盾，也讓人不解政府到底想幹嘛？粉專直言，民眾反制政府亂做決定的方式只有一個，就是把反對的聲音大聲傳出來，因為「他們很在意風向，發聲會有用的」。

臉書粉私專頁「工程師看政治」1日在臉書發文表示，Omicron主要感染上呼吸道，很少進入肺部，不造成嚴重後遺症，因此不必過度恐慌，故英、法、德、美、義、澳、丹麥、日、韓、泰、新加坡、越南等國陸續解封，只要滿足疫苗或篩檢條件，入境這些國家都不必隔離、活動大致恢復正常，以科學、經濟的角度來看，這是正確決策。

文章直言，世界各國陸續解封，台灣的政策不但沒有隨著時間進步，反而愈來愈混亂。蔡政府每天煞有其事的開記者會，但公布足跡從模糊的「北部某醫院」，到現在竟能清楚到「巷弄門牌」，基隆禁打球但不禁廟口群聚、餐廳能內用但不能敬酒，運動可脫口罩但走路卻要戴；政策好像想清零，又好像不想清零，處處自我矛盾。

對此，文章強調，政府面對疫情沒有確切的方向與目標，讓人不解科學和成本概念在哪？既然解封已是進行式，就該帶領全民做好與病毒共存的準備，何況旅遊業還在等著政府放飯。而民眾也要覺醒，不要讓錯誤政策一直錯下去，把聲音傳達出來，不要放任這群人亂做決策，還把票投給他們，「他們很在意風向，發聲會有用的」。