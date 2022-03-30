臉書網友留言。（圖／翻攝自臉書）

303大停電後，全台又發生多起停電，引爆強烈民怨。一份最新民調指出，總統蔡英文的3月份滿意度，有53.3%民眾給予肯定、33.5%不滿意；行政院院長蘇貞昌的滿意度則跌破5成，47.1%民眾滿意、39.7%不滿意。對此，有不少網友質疑，為何無論發生什麼事、別人民調如何起落，蔡民調始終能維持超過5成，認為此事非常可議。

據《匯流新聞網》29日報導，蔡英文3月份滿意度仍維持在5成以上，53.3%民眾給予她肯定（20.7％非常滿意，32.6％還算滿意），33.5%不滿意（18.4％不太滿意，15.1％非常不滿意），13.2%無明確意見。

至於蘇貞昌3月份滿意度則跌破5成，47.1%民眾滿意（15.6％非常滿意，31.5％還算滿意），39.7%不滿意（19.4％不太滿意，20.3％非常不滿意），13.2%無明確意見。

此消息引發熱議，網友紛紛湧入《中時新聞網》與臉書相關連結留言：「蔡英文為何民調都能超過5成？」「做得那麼爛，民調還那麼高，演給誰看」、「最討厭看政治人物民調，都是自編自導自演」、「從綠掌權後，我判斷民調都是為目的而作出來，人民不是沒智慧判斷的」、「滿意度高，只是民眾為了避免被查水表所給的敷衍答卷，在台灣說真話是需要足夠的道德勇氣」。