民進黨屏東縣長初選民調將在4月6日至4月8日展開，立委周春米車隊昨掃街前進潮州、新埤、枋寮、佳冬、林邊、南州等鄉鎮，她今日再呼籲屏東鄉親明起在電訪民調要堅定回答「唯一支持周春米」。

周春米在臉書指出，初選民調「倒數最後一天，就是明天！就是明天！就是明天！」她呼籲，初選來到選前倒數的最後一天，請大家記得把握時間，三個不嫌少、十個不嫌多，向親朋好友推薦春米。屏東有春又有米，明天開始連續三天，晚上6點到10點，在家顧電話 #唯一支持周春米，讓屏東更有力，讓屏東繼續向前。

周春米在兒童節當天許諾實現「屏東大樂園」，將努力延續建設屏東縣三十三鄉鎮市的共融公園、非營利幼兒園，讓屏東的下一代都能健健康康、快快樂樂、安安全全的長大，唯有提升育兒環境，才能逐步提升出生率，留下更多新生兒家庭。

針對環保團體提出空污訴求，周春米認為，屏東一直向環保署反應要求必須有「空污降載機制」，環保署終於在三月公告「空氣品質嚴重惡化警告發布及緊急防治辦法」，在屏東空氣品質指標惡化時，上風處接壤的高雄市須依「好鄰居條款」降載減排。

周春米表示，在空污的調適防護措施上，中央應該要優先補助屏東縣建立境內如活動中心、大禮堂、體育館等大型室內場所的綠電系統設施，使得處理跨境空污問題的同時，也能優先提升受境外污染影響地的調適防護能力，更提供學童及縣民安心的活動場所。