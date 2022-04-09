屏東也掀娛樂傳播鏈！屏東縣政府9日公布14例確診個案，其中九如鄉「天上人間小吃部」因1名確診男客曾至店內消費，造成服務員及客人共9人接觸確診，據悉天上人間小吃部的特色是有多國小姐可挑選，俗稱「聯合國」，且坐檯費不貴，不少當地老司機分析5項吸引人的原因說「進去就不想出來」。

據ETtoday報導，「天上人間」小吃部每天下午2點營業至隔天清晨5點，服務小姐號稱是「聯合國」，本國、越南、大陸籍都有，每天幾乎都有10位以上小姐，坐檯費每2小時500元，因為小姐「很敢玩」，因此店家在當地很出名，客人常絡繹不絕，但因曾發生過打架情事，警方列入稽查重點，已換過多名負責人。

還有內行人透露「天上人間」5個受歡迎原因，包括坐檯費親民、有「聯合國」小姐可挑選、小姐很敢玩、營業時間長、不趕客人喝到爽；此次屏東當地爆發群聚感染，縣長潘孟安語氣沉重表示，多數案例為娛樂場所群聚，縣府也由警察局加強特殊娛樂場所防疫查核，務必阻斷可能傳播鏈。

屏東縣衛生局表示，高雄市案號「25601」曾於4日晚間與友人到天上人間小吃部消費，小吃部服務員及客人因接觸而陸續採檢確診，案號分別為「26678」、「26679」、「26680」、「26681」、「26959」、「26960」、「26962」、「26963」、「26792」共9人。