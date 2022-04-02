九合一選舉將在年底舉行，政治話題引發關注。藥師林士峰表示，大家身邊應該很多人總是為掌權執政者操心，怕他們失去政權，但明明自己日子過得不太好，卻還要催眠自己「在野黨支持者都過得很差」，這種人的精神指標就是「只有民進黨能代表台灣」。此言論引發熱烈迴響，不少網友大表認同。

林士峰1日在臉書發文表示，相信很多人身邊都有這樣的人：幫大權在握的掌權執政者操心，怕他們失去政權，但是明明自己日子過得不太好，還要催眠自己「支持在野黨的人都過的很差」，所以才希望改變。甚至還認為，相較在野黨支持者，自己美好的未來就在眼前而已，日子會逐步的愈來愈好的。

林士峰指出，「只有民進黨能代表台灣」就是這群人的精神核心，他們認為其他主要在野黨都是親外的投降主義者，絕對不能讓他們取得政權，不然連現在僅存的自由也會被剝奪。

此文發出後討論熱烈，網友紛紛留言：「說得太好了！驚人的讚！」「這很像斯德哥爾摩症候群啊」、「別這樣，我有幾位朋友還真的這樣催眠自己到可以接受無限循環的雙標」、「這就是信仰，不容質疑，不容挑戰，不容討論。不然這群人怎麼會被稱做塔綠班？」「『檢討在野就可以解決問題』應寫入民退黨黨綱」、「問題出現檢討在野黨，不願承認自己支持的人有問題」。