本土疫情再創新高，國民黨立委洪孟楷直言，即便現在輕症較多，政府該向國人清楚說明「戰略目標」，並且標準一致，否則一再創造新名詞，但內容為何各縣市、各地區不同調，過去每天都講的「超前部署」，現在直接放棄了嗎？

洪孟楷指出，世界部分國家因為疫苗施打普及，也都轉向開放態度，包括美國、歐洲等國，甚至連口罩都不強致配戴；台灣下一步要怎麼走？以國情來講，我們仍無法馬上完全解封，但時程表要怎麼做，總該有計劃讓國人知道，才能安心。

洪表示，再者，有場所確診者足跡，有加強消毒、清消半天、清消一天、到自主停業三天，到底標準是什麼？另外所謂類普篩，標準又為何，當初雙北無法做、如今基隆市能做，防疫作為總不能看執政縣市有不同標準。

洪孟楷強調，沒說清楚，就是製造更多恐慌和不安；乍看「新台灣模式」，不說還以為是新政論節目名稱。現在缺的不是推陳出新的新名詞，而是實際的辦法及全國一致的合理防疫標準，政府利用連假好好向國人講清楚，比每天記者會報數字重要太多了。