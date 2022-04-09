根據教育部最新統計數據，全國各級學校累計達1930名學生確診。(教育部提供／李侑珊台北傳真)

本土疫情居高不下，根據教育部最新統計數據，全國各級學校累計達1930名學生確診，並且201校採全校或部分班級停課。

依照教育部COVID-19各級學校學生確診統計案例表，自民國110年4月20日到111年4月9日下午5點半為止，全國共1930名學生確診，其中1303例是本土案例，比昨天增加58例，627例是境外移入，比昨天增加1例。

以教育階段區分，大專校院913例、高中246例、國中179例、國小428例、幼兒園164例。

至於校園受疫情影響情況，教育部也指出，至9日下午３點，包含新北市、台北市、台中市、桃園市、基隆市、彰化縣、高雄市、宜蘭縣、新竹市、新竹縣、台東縣、花蓮縣、屏東縣、台南市、雲林縣計15縣市、201所園校(含幼兒園29所、國小75校、國中26校、高級中等學校28校、大專校院43校)，採全校或部分班級停課(含線上教學)。