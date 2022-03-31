基隆疫情升溫，衛福部長陳時中表示，將對基隆實施「類普篩」，不僅遭外界批評雙重標準，還有不少人質疑，類普篩跟普篩到底差在哪？有網友神回「3個字」，狠酸就是只有「多一個字」的無聊差別，還有人跟著接龍「類廢核、類非核家園、類缺電」讓眾人笑翻。

基隆「類普篩」挨批雙標！ 陳時中駁：時空背景不同

本土疫情遍地開花，中央流行疫情指揮中心今(31)日公布國內新增本土病例87例，創下今年新高，其中仍以基隆小吃店衍生警察局群聚最嚴重，新增22案，整起群聚累積已有90人確診。

面對基隆疫情升溫，衛福部長陳時中坦言有社區傳播可能，因此將實施基隆「類普篩」試辦計畫，由中央提供快篩試劑，地方政府發放與回收確認狀況，如果基隆類普篩經驗完整，未來將會作為全國防疫政策。

基隆「類普篩」消息一出引起熱議，有網友在《PTT》指出，第一次聽到這個新名詞類普篩，不知道跟普篩差在哪裡？其他網友則紛紛回應「3個字」、「多一個字」、「類似普篩，但不是普篩」、「基隆跟全台灣」、「在普與不普之間」。

有網友直呼「近年真的創了好多新名詞」，想用無限改造的名詞去愚弄老百姓，以為轉個彎就穩了，還有人忍不住酸，就像「不是缺電，是類缺電」、「現在核能這情況應該叫類廢核、類非核家園…類缺電」。

根據指揮中心醫療應變組副組長王必勝解釋，以往篩檢都是以PCR為主，由於現在家用快篩已經普及，效果也很不錯，因此類普篩將用家用快篩取代PCR，若篩出陽性再用PCR確認。