本土疫情擴散，面對清明連假即將到來，外界擔心這波恐怕擋不住了，過去不贊成普篩的衛福部長陳時中提出要對基隆做類普篩，遭外界批評是雙重標準，前台大感染科醫師林氏璧也質疑類普篩是哪招？並表示，由此可見陳時中還是想清零，但防疫戰略一方面縮減檢疫天數，一方面又想清零，令人覺得矛盾，而且現在讓36萬基隆市民去做篩檢，不但會有大量的偽陽性，檢出陽性後續還要去做PCR確認，只是徒增困擾。

基隆「類普篩」挨批雙標！ 陳時中駁：時空背景不同

中央流行疫情指揮中心今(31)日公布國內新增本土病例87例、境外移入152例，雙創今年新高，面對春假將近，本土疫情又多點開花，引起人心惶惶，林氏璧則表示，上次成功通過了過年連假的考驗，不但沒有指數型上升，還達到類清零。

至於這次還可以擋得住嗎？林氏璧認為應戒慎而不恐懼，而且所謂擋的意思，只是希望病毒傳得慢一點，而且要擋到什麼程度？需不需要學校有一人確診就大家停課14天，也是一個問題，但有些人以為與病毒共存等於雙手一攤，那就誤會大了。

由於目前的傳播鏈仍以基隆小吃店衍生警察局群聚最嚴重，陳時中提出對基隆「類普篩」的構想，林氏璧則說，台灣都已經這麼多條傳染鏈了，病毒一直鑽進來，陳時中卻還在想清零，不切實際。

林氏璧強調，大量發放快篩試劑，讓民眾習於使用是好的方向，但不應該是7天內讓36萬基隆市民都測一次這樣用，因為就算基隆清光了，其他縣市一下又進來了，他認為開放並能容忍一定程度可控的社區疫情，絕對是未來的大方向，建議指揮中心應該把防疫戰略講清楚。