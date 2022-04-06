昨本土破200例，創今年以來新高，中央提出「新台灣模式」的防疫政策，遭台北市長柯文哲、新北市長侯友宜批為口號，要求盡速公佈相關SOP，並清楚說明是要走向清零還是共存？ACIP召集人李秉穎今天指出，新台灣模式是一個灰色地帶，並非只能在清零、共存之間二選一，而是介於兩者之間，讓台灣慢慢走向共存的必經過程。

李秉穎今天接受廣播媒體專訪時表示，台灣現在要走的是一條灰色地帶，不要求完全清零，但也不能完全放棄防疫，這是一個從清零到共存的過渡期，對台灣而言，估計還有很長一條路要走。

李秉穎說，所謂共存就是邊境不管制，口罩不用戴，但若那樣做本土疫情一定馬上大爆炸，光是日本尚未放棄口罩等防疫措施都能爆發大規模疫情，台灣若是一口氣鬆綁太多，也會很嚴重。

李秉穎提到，台灣的高齡疫苗接種率偏低，與日本遇到同樣狀況，若直接共存，弱勢族群、年長者與機構內的老人，恐怕重症死亡率會很高，到時候就會壓垮醫療量能，香港就是因為前面守太好心態放鬆，加上疫苗接種率不高才會爆發大規模疫情。

李秉穎說，國內疫情才剛開始，由於還有很多隱形傳播鏈，因此估計疫情還未到高峰，當初鬆綁入境隔離減至十天就有計算，約會漏掉百分之二到三的確診者，只要有一個病人進來沒監測到，大概一個月就會達一千人確診，但若能持續各種防堵措施，速度就不會這麼快，因此年長者、青少年甚至是兒童疫苗，都要趕快安排接種。

李秉穎強調，現在連假已非疫情監測的觀察重點，因為每一天都市都人潮壅擠，除非禁止舉辦大型活動，否則都要緊密觀察、監測，確保感染人數能持平不要炸開，否則國內仍然要調整防疫政策，萬一發生太大規模疫情，也不排除升級。