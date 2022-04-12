衛福部長陳時中今天在立法院備詢時表示，世界疫情正在降溫，目前整體是往下降的趨勢，可以期待暑假時，回國可以免隔離，不過也要依據目的國的疫情狀況，跟台灣疫情水情差不多或是疫情狀況比台灣好的，都可能開放。

民進黨立委沈發惠質詢陳時中，什麼樣的條件下，會考慮開放解除返國隔離？陳時中表示，比如對方國家的染疫率跟台灣差不多，那兩邊同水位互相移動就沒差。世界疫情大量已經在下降，已經降到確診100萬人以下，有些地區管控到跟台灣差不多或比台灣更好的，互相水平移動就不需要特別去管理他，但如果對方國家疫情很嚴重還開放讓他把疫情帶回來，這樣不划算。

陳時中說，只要目的國的疫情風險跟台灣差不多或比台灣低，那邊境就可以滿自由的，將來檢疫天數也會合理往下降，對於風險高的國家也會降，風險相同或是更低的，可以直接開放，目前趨勢是暑假時，世界疫情應該會往下降，會不會有變異數出來還不敢說。不過可以期待，暑假的時候可能可以開放出國返台免隔離。

沈發惠也質詢，是否會調整疫調模式？陳時中說，當然要調整，以前Covid-19潛伏期7到14天，現在Omicron潛伏期只有3天，1天到1天半就可傳染了，以前衛生局做疫調平均要3到5天，等做好疫調，早就已經傳染了，這樣疫調就失效了，所以如果還要用以前成功經驗繼續疫調，這樣行不通。

陳時中說，現在把疫調時間壓縮變短，將來疫調，只會做第一層或第一層多，比如同住家人或親密友人，第二層就請確診者自主應變，通知自己可能接觸的人，第三層則是社交距離app、實聯制通知有接觸的人，把速度變快，匡列效益不會減少。

陳時中指出，以前疫調要往前做14天，將來也會修訂為3到5天，當時訂出14天是要追源頭，但現在病例很多的話，追源頭意義就不大了，抓3天主要是避免疫情擴大，而最終確定要疫調幾天，還要再交由專家會議決定。