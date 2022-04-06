台大公衛學院教授陳秀熙表示，若提升長者接種率至8成，在極低致死率的前提下，這波疫情到了4月中，重症、死亡數臨界值最低可達11人、2人。（圖取自新冠肺炎科學防疫園地）

新冠肺炎疫情延燒，本周全球確診數突破4億9000萬，許多個案皆是在Omicron入侵後所產生，但由全球致死率可看出，相較Delta時期，Omicron的致死率已由千分之14.5降至千分之3.5，主要是因Omicron輕症化、疫苗的保護效益。公衛學者表示，確診個案的監控應轉移至致死率監控，以控制重症案數為指標。依國際情況推估，台灣群聚感染規模只要能控制在100人以下，就能達到重症清零的目標。若提升長者接種率至8成，在極低致死率的前提下，這波疫情到了4月中，重症、死亡數臨界值最低可達11人、2人。

台大公衛學院教授陳秀熙說，全球近期除非洲以外，僅有大洋洲的發生、死亡持續攀升，但致死率仍極低，為千分之0.9，反觀歐洲、北 美洲、南美洲及亞洲，雖然確診個案數下降，致死率仍有千分之2～6。以英國Omicron感染、住院、重症及死亡資料建立的模型推估，在感染個案中，有87％會自然康復，13％會進展到非致命性肺炎，其中 6.1％進展至急性呼吸窘迫症（ARDS）。進展到ARDS者，有78.1％會康復，21.9％會死亡。

亞太地區中，疫苗施打率不足的香港，致死率達千分之6.87、重症率千分之31.2，而追加劑施打率不如預期的日本重症率為千分之9.1、致死率為千分之2。南韓、紐西蘭重症、致死率較低，前者重症率千分之4.5、致死率千分之0.88，後者重症率僅為千分之2，致死率則為千分之0.45。

陳秀熙表示，面對Omicron輕症化，台灣對疫情的監視指標也須有所改變，應逐漸由監控確診個案轉為重症及死亡個案。若利用低致死率的南韓、極低致死率的紐西蘭實證資料推論，台灣在無提升疫苗施打率之下，到4月中的重症臨界值為40人，死亡臨界值為9人。若提升2成疫苗覆蓋率，依照南韓經驗推估，重症臨界值將降至27人，死亡臨界值則下降至6人。若以紐西蘭的嚴格標準推估，則重症及死亡臨界值更低，將降至14、3人。

陳秀熙表示，南韓疫情多集中在60歲以上長者，其中又以80歲以上居多，台灣除整體疫苗提升至2成，若再採優質化疫苗策略，優先提升65歲以上長者的追加劑施打率至8成，更可降低重症及死亡臨界值，依南韓資料推估，可分別減至之21、5人，依紐西蘭實證資料推估則是11人、2人。

為有效避免重症及死亡，陳秀熙也表示，確診個案數仍須控制在一定範圍內，根據英國、南韓經驗推估，若每個群聚感染確診人數控制在100人以下，就可達到重症清零。以婚宴會館群聚感染為例，在第1波感染後，民眾可能回到各自居住的縣市，導致第2、第3波感染，但若利用NPI、疫苗保護力阻斷感染，讓確診數控制在100以下，就不會產生重症及死亡個案。

陳秀熙表示，台灣需要新常態生活、有效控制的雙贏策略，建議提供Novavax疫苗進行給未施打2劑疫苗的長者接種。若家戶內有未施打2劑疫苗者，居隔檢疫應採集中檢疫，而不建議居家隔離。對於小於65歲未施打2劑者相關的社交活動，則應由衛生當局予以適當規範。針對八大行業及移工等無法實施口罩及社交距離埸的場合，除要求疫苗施打之外，也應定期進行抗原及抗體快篩監測，而超過300人以上的大型群聚，應以管理規範加強施打追加劑。