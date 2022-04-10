國內中重症患者9日一口氣冒出5例，其中1人死亡（未接種新冠疫苗）。對於中央改走減災路線，盼「重症清零」，台大醫院前感染科醫師林氏璧直言不可能，應該盡量把重症、死亡數壓低才對。
根據指揮中心公布的資訊，這5例中重症患者全都有慢性病或癌症病史，其中3人（均超過70歲）沒打過疫苗，只有1人完整接種3劑。林氏璧疾呼：「你看，沒打疫苗中重症不是開始出來了嗎？」
林氏璧強調，國外大數據一再證明施打疫苗可有效增加保護力，尤其是第3劑，更可預防年長者轉重症。對於政府「重症清零」政策，他說不該奢望，重點是把重症、死亡壓低，可從7點方向著手。
1.涉及老人家的活動場域，防疫規範要更嚴格，疫調應重視有無接觸老人家。
2.持續拉高老人家、慢性病族群的第3劑施打率，越高越好。
3.力行輕重症分流，醫院量能要留給有重症風險的確診者；要有中重症跡象可即時偵測的SOP。
4.中重症患者或重症風險者，優先住院。
5.藥物儲備應準備至少人口的3%。
6.有重症風險者，5天內即時給予抗病毒藥物。
7.醫護人力充足。
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