台灣昨增216例本土確診，創下今年新高，但指揮官陳時中指還未到高峰。中山醫大附設醫院兒童急診科主任謝宗學說，未來即使每日確診數破萬，他也不會覺得驚訝，因為這是恢復完全正常生活的必經道路，目前世界各國不是正在經歷同樣的過程，否則就是已經經歷過。沒有意外的話，防疫措施將越來越寬鬆，而確診數也將越來越多。

謝宗學昨在臉書上發文說，台灣5日本土確診高達216例，創下近期新高，但大家別忘了，這幾天都還是清明連假，採檢量本來就比平日還要低，所以幾乎可預期，216例的確診數字不會是最高點，未來應該還會出現更高的數字。

謝宗學表示，台灣現在的狀況是「正常生活下的積極防疫」，不是清零，但也不是完全放任與病毒共存，而這其實就是他一直提到的「漸進式與病毒共存」的生活模式。

謝宗學預測，只有確診人數指數型暴增，醫療量能無法承受時，才會暫時緊縮社交活動，而現在的戰略很清楚，就是盡量控制疫情大規模緩步增加，讓醫療系統和民眾心理能逐步適應，處於到完全開放前的過渡期，減少疫情突然大幅度暴增時造成的傷亡。無意外，防疫措施將越來越寬鬆，確診人數將越來越多，這是必經的道路。

謝宗學也說，開放的過程必然會造成染疫人數、重症人數與死亡人數增加，即便相較於其他國家是非常平穩的上升，但指揮中心仍會被罵到臭頭，但他認為指揮中心已經做得很好，也真心不覺得有任何其他團隊能做得更好。

謝宗學坦言，未來即使每日確診人數破千、破萬，他也不會覺得驚訝，因為這是恢復完全正常生活的必經道路。世界各國不是已經歷過就是正在經歷這個過程，我們只是走得比較緩慢，用更平穩的方式達到與病毒共存。