今（5）日國內新增216例本土新冠肺炎個案，其中以新北91例最多、基隆33例居次、台北28例。醫師沈政男認為，台灣防疫已到最後關頭，目前仍可透過匡列疫調圍堵疫情，估算全台Rt值已經降到了1.7，而只要不超過2，疫情就不容易大爆發。

沈政男在臉書發文表示，五天連續本土確診破百，病毒傳了將近兩個周期，每日新增仍是差不多，代表Rt值被壓在趨近1。原本從二十多例增加到上百例，Rt值大於4，但疫調介入後已經壓到2以下，往1邁進，「只要不超過2，疫情就不容易大爆發」。

沈政男也重申匡列疫調的重要性，認為「沒有要與病毒共存」是絕對正確的防疫基調，共存就是台灣防疫的大輸。以新北為例，今日新增91例，其中僅5例為不明感染源案例，其他都是居隔中確診或陰轉陽，近期社區篩檢一萬多人，陽性率為0.58%，代表疫情仍是可控。

至於台北新增28例，其中有11例疫調中，必須把傳播鏈畫出來，只有28例就該努力匡列，不管多少接觸者都要匡列，如同桃園電廠與舞蹈老師的傳播鏈經停了下來，就是防疫強韌度的展現。

沈政男分析疫情未來趨勢，「新增群聚免不了，就怕複雜群聚」，比如新北三峽學校群聚與中和公寓群聚，以及基隆小吃店群聚，今天高雄就出現了「薩克斯風群聚」，不過只要疫調及時介入，這些群聚就是可以被圍堵的。

沈政男強調，只要疫情可以控制，就不必承受每日新增成千上萬的大爆發，否則最終幾百萬人確診，台灣會死多少人？再看看香港今年首季GDP預估是負成長，台灣若大爆發，經濟會好嗎？要兼顧防疫與經濟，就是不輕易放棄清零。