WHO目前將新出現的BA.4、BA.5等Omicron變異株列入關注，日本甚至傳出首例XE病毒，南韓出現首例XL病毒，XE與XL病毒皆帶有BA.1與BA.2的變異特性。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，目前台灣僅監測到一名來自捷克的境外移入個案為XE病毒，未落入本土社區，至於XL病毒則還未監測到。

國際間變異株仍然頻傳，羅一鈞表示，目前BA.4、BA.5主要出現在非洲南部與一些歐洲國家，案例數仍不多，世衛組織尚未對其重要性定論，將持續就該兩款變異株的致病性、傳染性進行監控與研究。

羅一鈞說，除XE病毒外，韓國近日也發現XL病毒，不過目前台灣僅監測到一名來自捷克的境外移入個案為XE的確定病例，同時帶有BA.1與BA.2的變異特性，尚未落入本土社區，至於XL病毒則還未監測到，也同樣具有BA.1、BA.2的特徵，羅指出，類似的Omicron變異株還有10多種病名，都是X開頭，目前國內只有XE。

羅一鈞表示，從今年初桃機群聚觀察至今，統計出Omicron病毒的主要症狀有2種，為喉嚨痛與咳嗽，其次是發燒、流鼻水，特別是小朋友較容易發燒，嗅味覺異常則非常少數。