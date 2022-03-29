疫情再起，總計連續三天本土病例已飆升150例，面對防疫是否升級？衛福部長陳時中今天表示，過去舊有的升降級標準現在已經不適用，並透露不升三級原因，讓不少人擔心疫情大爆發，也有網友直言現在升三級，餐廳會倒一片。

由於各縣市都出現零星不明感染源，陳時中今天在疫情記者會中坦言，風險是升高了，但現在不用升級，過去舊有的升降級標準已經不適用，因為Omicron傳播很快，社會沒辦法再這樣緊縮，經濟上完全不符合實際的需要。

疫情攀升！全台多點傳播鏈爆發 陳時中最新說明｜2022.03.29

有網友在《PTT》詢問，還有人支持警戒分級繼續用，並且升三級嗎？直言「餐廳會倒一片吧」，面對本土疫情再度爆發，舊升降級標準又不適用，讓不少網友怕爆，直呼「我覺得可以升三級兩個禮拜，把疫情控再開放，比現在這樣天天燒好太多」。

還有網友認為「封城，社區不讓進出不是更好」、「執政者頭腦不清楚，沒辦法」、「想走向開放，但又怕被恐慌仔罵」；也有人說「升2.9級，大概是比較不粗暴的方式」、「支持共存啦，根本不用管了」。

對於是否防疫再升級，陳時中解釋，現在的規模需要提高警覺，但不必升級，因此本月維持相關口罩規定，以及不能逐桌敬茶酒，他強調，過去舊有的升降級標準已經不適用，因為Omicron傳播很快，社會沒辦法再這樣緊縮，但控制是要的，企業也要做好自主應變。