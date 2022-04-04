原本清明連假期間本土個案在100例以下就不開記者會的中央疫情指揮中心，稍早再度宣布下午2時舉行臨時記者會，由指揮中心指揮官陳時中說明，而台灣已經連3天確診數破百、累積447例，是否會連4天破百例，讓外界非常關注。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。