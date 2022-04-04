連4天飆百例確診？陳時中下午2點再開記者會 10:252022/04/04 中時新聞網 莊楚雯 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 衛福部長、疫情指揮中心指揮官陳時中。(圖/本報資料照) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 原本清明連假期間本土個案在100例以下就不開記者會的中央疫情指揮中心，稍早再度宣布下午2時舉行臨時記者會，由指揮中心指揮官陳時中說明，而台灣已經連3天確診數破百、累積447例，是否會連4天破百例，讓外界非常關注。 指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。 本土＋183比預期少？他最擔心這縣市 本土連3天破百 最新確診地圖曝 這縣市個案暴增 #指揮中心 #記者會 #陳時中 #本土 #確診 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 本土＋183比預期少？他最擔心這縣市 09:342022/04/04 生活 方艙醫院恐擠爆？陸專家：上海不排除讓感染者居家隔離 08:412022/04/04 兩岸 本土連3天破百 最新確診地圖曝 這縣市個案暴增 07:492022/04/04 生活 陳時中辯類普篩沒雙標 街頭民調曝：多數人認同這一點 07:452022/04/04 政治 沒在怕！嘉義文化路人潮炸裂 網嚇：一堆人邊走邊吃 08:302022/04/04 生活 攻城獅客場咬勇士 笑納3連勝 04:102022/04/04 運動天地 屏東大學超過120人參加「台灣祭」 校方4日起遠距教學 06:512022/04/04 生活 連7天好天氣 下周恐有颱風生成 專家曝對台影響 08:112022/04/04 生活 確診女衝墾丁嗨歌 沒人怪她還獲誇獎 關鍵原因曝 09:212022/04/04 生活 發動和平大遊行 呂秀蓮警告「三軍統帥」：別人子女會因你命喪黃泉 09:312022/04/04 政治 彰銀挺夜市攤商 南機場用台灣Pay享優惠 04:102022/04/04 投資理財 新聞透視》防疫淪為口水 陳時中打迷糊仗 04:102022/04/04 生活新聞 工商社論》善用大獲利、大配息、大減資的現金 04:102022/04/04 財經要聞 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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