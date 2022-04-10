醫示警17天後單日確診破萬 陳時中：藥物這兩天會有好消息

本土疫情今天再度衝破400例，精神科醫師沈政男在臉書發文表示，17天後全台單日確診就會破萬，陳時中今天表示，目前全台的Rt值在2.0~2.5之間，未來是否打滿三劑疫苗，對於與確診者足跡重疊是否就可以不必再匡列？陳時中強調，還沒走到這步，現在要先把輕重分流做好，且藥物已經準備好，這兩天就會有好消息。

對於未來若打滿三劑疫苗者，若接觸確診者，足跡重疊就不會在疫調？陳時中說，目前還沒走到這步，先把輕重分流做好，居家隔離時，居家照顧和醫療照顧要做起來。

本土疫情今天再度衝破400例，精神科醫師沈政男在臉書發文表示，「若全台Rt維持現在的2，那麼只需1個禮拜。什麼時候破萬？17天後。」陳時中回覆表示，目前全台的Rt值介於2.0~2.5之間。

外界質疑，日前陳時中說，等到全國1500例才啟動輕症在家，會不會太慢？新北市已經啟動了，中央會不會加快？陳時中表示，未來控制疫情，疫苗要繼續打好，快篩要快速把可能病例找出來，藥物的準備也有必要，這兩天就會有好消息了。而地方要做的話，中央地方會一起合作。

陳時中強調，以往每一名確診病人，會需要居家隔離6.7人 現在隔離16.77人，他舉例，若有一千人確診就要隔離一萬六人，住十天，就要準備16萬間的集中型檢疫處所，以這個數目做不到，因此會漸漸走向居家以因應量能。

、外界好奇，好消息是簽訂新的採購合約嗎？品牌是輝瑞還是MSD？陳時中透露，「可能有好多個好消息。」

陳時中也坦言，全國病例數可能會再增加，以Omicron的特性，需要有戰略思考的改變。