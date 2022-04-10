新北市議會民主進步黨團總召集人陳啟能、幹事長羅文崇接獲確診民眾陳情指出，在新店某檢疫所隔離跟不認識人共處一室，陳、羅認為應改善為一人一室隔離，質疑新北市政府是否集中檢疫所量能不足，要求市府加速開設或協助民眾轉往其他場所，對此，新北市衛生局回應，集檢所2人1室收治是中央疫情指揮中心2日公布的醫療應變收治原則，「專責病房、加強版集檢所／防疫旅館，均以2人1室收治，不限家人、同住或同行者。」

新北市議員陳啟能表示，日前本黨團詢問市府相關收治辦法及收容空間，市府僅回應目前收治空間都是很足夠的，但是市府並無法拿出相關佐證來說服，而當黨團正等待資料提供的同時，卻接獲民眾陳情表示新店某檢疫所有彼此不認識的兩人共處一室的狀況發生，民眾對於這種狀況相當憂心。

中央疫情指揮中心2日公布的醫療應變收治原則，「專責病房、加強版集檢所／防疫旅館，均以2人1室收治，不限家人、同住或同行者。」（中央流行疫情指揮中心提供）

市議員羅文崇提到，2陌生人1室若是發生其他侵害或騷擾，讓確診者有極大的不安全感，市長侯友宜常提到的超前部署，似乎已成為空談，顯然地方的收治量能根本不足，認為現在疫情越趨嚴峻的狀況下，如何避免這類的問題發生，讓民眾能夠安心度過難關才是現在應該要做的事情！

對此，新北市衛生局表示，準備有集中檢疫中心共1308房，本土疫情升溫，已陸續開設泰山、三重集中檢疫中心，並於10日啟動淡水集中檢疫中心，其他集中檢疫中心也將陸續啟動。