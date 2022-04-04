本土疫情多點齊發，台灣現面臨要選擇清零還是與病毒共存？資深媒體人黃暐瀚指出，衛福部長陳時中說不放棄清零，行政院長蘇貞昌卻說，不追求清零，部長院長講的不一樣，台灣到底要怎樣？黃暐瀚認為，如他好友林氏璧醫師說：「不強求、清零」，若病毒已經到了穿透力、傳染力都「擋不住」的時候，又何必強求？

黃暐瀚今（4日）在臉書發文表示，疫情演變至此，Omicron跟其「妹妹」BA2，已經不是有打疫苗，就能防得住的。香港一天7萬確診，韓國甚至曾有過一天62萬例，以人口比例來說，等於是台灣一天確診30萬人，昨天（3日）台灣本土確診183例，有人好害怕，但他一點不擔心，數字一比對，大家就知道為什麼？

黃暐瀚指出，除了確診數量，並不算高之外，確診之後的「下場」，是99.8%輕症或無症狀，台灣今年1月1日以來，一共確診了1530例，只有1例死亡，2例「中、重症」，既然如此，9成9都只是小感冒或根本沒感覺，那還在那邊隔離10天有意義嗎？所以，黃強調，現在就是打好疫苗、做好防護這兩件事最重要，只要大家最到這兩件事，面對疫情又有何懼？

對於台灣是否要清零，黃暐瀚認為，能清零，就清零，不用故意不追求，若病毒已經到了穿透力、傳染力都「擋不住」的時候，又何必強求？也強求不來，且防疫已經2年，大家還得繼續走下去。