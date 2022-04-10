對於美國聯邦參議員霍利（Josh Hawley）提出《台灣武器出口法案》，以加快向台灣運交關鍵武器。前民進黨立委郭正亮認為，真的發生戰爭，還是用「租借」的最快；且重點還是有沒有人力操作這些武器。

美國聯邦參議員霍利（Josh Hawley）於美東時間7日提出《台灣武器出口法案》（Taiwan Weapons Exports Act），藉由縮減美國國會審查時間及消除行政障礙，以加快向台灣運交關鍵武器，因應遽增的中國侵台威脅。

法案內容包括將台灣重新指定為出口管理條例（Export Administration Regulations）「A：5」類別成員，與北大西洋公約組織（NATO）成員國、日本、澳洲、韓國和印度等美國盟友與夥伴享有相同待遇，以及將美國國會對台灣軍售案的審查時間縮短一半等。

前民進黨立委郭正亮10日在《新聞大白話》認為，真的發生戰爭，還是用「租借」的最快，因為他們不會出兵，可是又要提高台灣防衛能力。過去英國也是有租借法案，這次烏克蘭也緊急向波蘭等周邊國家調武器。