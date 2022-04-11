俄烏大戰持續延燒，英國首相強生日前訪問烏克蘭首都基輔，引發各國關注。前民進黨立委郭正亮認為，強生此舉是要「救自己」，要讓別人覺得強生是最挺烏克蘭的；郭也質疑美國到底是要幫助烏克蘭打贏戰爭還是勸和？若美國不表態，烏東大戰恐怕凶多吉少。

郭正亮今(11日)在政論節目《新聞大白話》分析強生的民調指出，「他當然是要救自己」，但強生去那邊可以給什麼？給裝甲車也不用自己去，強生去烏克蘭就是要讓大家覺得他是最挺烏克蘭的，反對他就是支持俄羅斯，搞政治鬥爭就是這樣。

郭正亮表示，法國總統馬克宏選舉民調領先太少，而排在第二名的極右派候選人勒龐，曾公開宣稱要退出北約和歐盟，她和俄羅斯總統普丁很熟，雖然現在極力撇清；同時，匈牙利總理奧班連任成功後，勒龐也是第一個致上賀電，若勒龐當選，歐盟恐怕凶多吉少。而且，若北約少了法國，美國要怎麼辦？所以美國非常在意法國選舉，但在4月24日第二輪投票前，馬克宏也難有大動作。

郭正亮直言，美國不出兵，只提供烏克蘭一些不足以戰勝的武器，美國設定的結尾是什麼？若是要普丁下台，就應該給烏克蘭最好的武器，「結果你給他什麼？」所以人家不懂美國的目的，為什麼不去促成談和？最能影響烏克蘭的一定是美國，「你知道以目前烏克蘭武器的狀態不可能打贏，為何不幫？幫烏克蘭打贏或勸和」。

郭正亮更說，現在馬克宏很尷尬，德國總理蕭茲更難，蕭茲是第一任總理，聲望不足，所以現在要能協助處理烏克蘭局勢的，就是美、中、印等國比較有可能，「不然烏東的大戰，恐怕是凶多吉少」。