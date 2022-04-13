前立委郭正亮。（資料照片）

對於我國防部官員日前在立法院備詢時回應「四不買」一事，前立委郭正亮指出，蔡英文當政到現在，總共買了300億美元以上（武器），還要買什麼？他直言，台灣最主要是自己也沒有協調好，有不同想法的人會一直「塞」項目。而戰略應該要清楚，如果是用李喜明「不對稱戰術」，很多項目根本就不用買。

我國防部官員於本月11日在立法院接受立法委員質詢時坦言「四不買」，包括目前不考慮添購第二座長程預警雷達以及AH-64E阿帕奇直升機，也不採購美方近期退役的包括濱海戰鬥艦等，空軍也已取消UH-60M（黑鷹直升機）新機購買。

前立委郭正亮12日在《少康戰情室》指出，蔡英文當政到現在，總共買了300億美元以上（武器），2020年還是全世界第一名，還要買什麼？優先項目一大堆。

郭正亮認為，如果是用李喜明「不對稱戰術」，很多項目根本就不用買。坦白說，排隊項目很多，很多軍種都在排隊，都有優先項目。

他直言，戰略要清楚，不能說要「不對稱」，又要有一些可以做敦睦的艦隊，不知道買敦睦艦隊有什麼用。真的在海上做「大船艦」的決戰，對台灣意義何在？如果想通了，可能就會像李喜明的想法，靈活布局，因為台灣經費有限，不可能什麼都買。

趙少康提到，李喜明的策略不是已經被否決？郭正亮說「是啊！」但是美國還是有一派很支持這種想法，所以李喜明還去「2049計畫研究所」當引言人。

郭正亮強調，台灣最主要是自己也沒有協調好，有不同想法的人會一直「塞」項目。