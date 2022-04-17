本土疫情連日攀升，日前更出現國內首例兒童重症，一名2歲男童14日確診後就入住加護病房，家長已簽署放棄急救同意書，並控訴地方衛生局與1922互踢皮球，引發關注。前民進黨立委郭正亮直言「小孩子就是太無辜」，對於ACIP要再開會討論兒童施打疫苗時程，他質疑：「拜託，現在都已經發生了，才開始想怎麼讓小孩子打疫苗？」

郭正亮今天(17日)在政論節目《新聞大白話》中，引用韓國的數據指出，這波疫情致死率其實非常低，統計數字看起來沒什麼，可是大家都不能接受，「小孩子就是太無辜」。

郭正亮直言，11歲以下兒童不是沒有疫苗可以施打，「那你之前在幹什麼？」6至11歲的小朋友，為何沒有早一點預備疫苗讓人家打？現在臨時又說正在考慮0.25毫升的莫德納，28天後施打第二劑，衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組(ACIP)還要開會決定時程，「拜託，現在都已經發生了，才開始想怎麼讓小孩子打疫苗？」

郭正亮更質疑，日、韓的死亡率很低，為何人家在心理上都可以接受，因為有做準備，比如說快篩準備好了嗎？且還要面對中下階層的人。這時，同台的國民黨台北市議員游淑慧則說，「我們永遠沒準備好」。

郭正亮也問，現在還緊急下令買治療用藥，萬一這時候有大量的人感染，輕重分流標準是什麼？這裡面就是有這些問題。日、韓走向解封，就是因為完全準備好，大家心理有準備，該有的物資也都有。