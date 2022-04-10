美國參謀首長聯席會議主席密利提及台灣時表示，美國會像協助烏克蘭一樣，提供武器協助台灣防禦。前民進黨立委郭正亮表示，密利對台灣說大實話，美國不會出兵，台灣要自求多福。

郭正亮10日在中天新聞《國際直球對決》節目中表示，密利講的是大實話，美國不會出兵，台灣要自求多福，比如海上決戰或是登陸之後進行城市戰，就像烏克蘭這樣，講得很白。《華爾街日報》日前登了一篇社論指出，美國總統拜登上周剛通過明年的國防預算8133億美元，名目上是有史以來最高，可是扣除通膨以後比今年少，今年是7700億美元。

郭正亮接著表示，《華爾街日報》該篇社論還特別去看了美國的海軍預算，社論標題就是「海軍的縮小」，提及明年美國只想要興建新的軍艦9艘，可是要除役的有24艘，並盤點美國即將除役或太老舊的軍艦。到了2030年，預期中國大陸的軍艦總數是450艘，美國則是275艘，在這個狀況下，美國怎麼出兵？

郭正亮認為，美國可能沒有辦法介入第一島鏈，出兵風險也太高，所以就開始幫台灣提計畫。《華爾街日報》寫得這麼直白，指目前美軍海軍的建軍速度，到了2030年遠遠落後中國大陸，除了航母外，作戰軍艦跟中國大陸的差距是逐漸拉開。